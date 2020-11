Die Gemeinschaftswährung hat sich am Dienstag nach starken Kursschwankungen zum Wochenbeginn stabilisiert und im Vormittagshandel zugelegt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag nach starken Kursschwankungen zum Wochenbeginn stabilisiert und im Vormittagshandel zugelegt. Die Gemeinschaftswährung profitiert von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten und steigt wieder in Richtung der Marke von 1,19 US-Dollar. Nachdem der Kurs am Morgen bei 1,1850 Dollar gelegen hat, notiert er mittlerweile bei 1,1885 Dollar.

