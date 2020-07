Die Stadtmöbel auf ehemaligen Parkplatzflächen werden in der süddeutschen Universitätsstadt nun auch zur Erzeugung von Solarstrom genutzt. Das erste "Solar Parklet" findet sich nun vor dem Cafe Auszeit.Die Stadt Freiburg engagiert sich seit Jahren, um die Photovoltaik-Nutzung in der Stadt voranzubringen. Bereits 2017 startete die Verwaltung die Kampagne "Dein Dach kann mehr". Zuletzt wurde 2019 das städtische Förderprogramm ausgeweitet. Damit werden unter anderem vollbelegte Photovoltaik-Dächer, Speicher und Balkonmodule bezuschusst. Seit kurzem gibt es nun das erste "Solar Parklet" in der Universitätsstadt ...

