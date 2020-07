Der US-amerikanische Hersteller von Lithium-Ionen Batteriezellen, -modulen und Batteriepacks Microvast baut gerade seine neue Europazentrale. In Ludwigsfelde in der Nähe von Berlin entsteht auch ein Produktionsgebäude für Lithium-Ionen Batteriesysteme. Sascha Kelterborn, Vorstandsmitglied der Microvast, Inc. und Geschäftsführer Microvast GmbH: "Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind wir mit dem Baufortschritt sehr zufrieden. Wir werden im März 2021 die erste Produktionsstraße einweihen können ...

