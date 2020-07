Der Bearbeitungszuschlag von 2% auf Zahlungen in Fremdwährungen entfällt. Ein weiteres Highlight ist ist eine dreimonatige kostenlose Nutzung der Hotelcard.Basel - Die Smartphone-Bank Zak zählt nun über 35'000 Nutzer. Jetzt soll die App noch attraktiver werden: Der Bearbeitungszuschlag von 2% auf Zahlungen in Fremdwährungen entfällt. Damit kommt Zak einem wichtigen Bedürfnis der Zak Kundinnen und Kunden entgegen. Ein weiteres Highlight ist ist eine dreimonatige kostenlose Nutzung der Hotelcard, über welche Hotels in der Schweiz und dem angrenzenden...

