Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.770 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Bei den Anlegern ist die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft zuletzt offenbar gestiegen. Die Aktien der Deutschen Bank, von Continental und von Covestro befinden sich aktuell an der Spitze der Kursliste. Am Ende der Liste rangieren derzeit die Anteilsscheine von Wirecard, Beiersdorf und Bayer. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 22.714,44 Punkten geschlossen (+1,83 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1294 US-Dollar (+0,43 Prozent).

