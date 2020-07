Der Schauspieler und Autor Tilo Prückner ist tot. Er sei "unerwartet plötzlich" bereits am Donnerstag in Berlin im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte seine Agentur am Montag mit.



In seiner Karriere war Prückner in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Unter anderem spielte er zwischen 2001 und 2008 als "Kommissar Holicek" in der ARD-Krimireihe "Tatort" mit. Außerdem hatte er eine Rolle in der Krimireihe "Kommissarin Lucas" inne. Im Jahr 2013 hatte er mit "Willi Merkatz wird verlassen" seinen ersten Roman veröffentlicht.

