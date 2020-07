Das Photovoltaik-Planungsunternehmen SUNfarming hat in Mecklenburg-Vorpommern eine Dachanlage mit 721 kW ans Netz gebracht. In Polen hat das Unternehmen jüngst zwei Solarparks realisiert. In der Krise zeigen sich laut SUNfarming-Geschäftsführer die Vorteile der Dezentralität. Die SUNfarming leistet auch zu Covid19-Krisenzeiten einen Beitrag zur Energiewende und Dezentralisierung der Energieversorgung. "Am 22 Juni haben wir die Photovoltaik-Anlage Lindenberg ans Netz gebracht. Die Anlage mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...