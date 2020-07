Mit 27,4 Megawatt Gesamtleistung handelt es sich um die bislang größte Floating-Photovoltaik-Anlage außerhalb Chinas. In nur sieben Wochen realisierte Baywa re das Projekt auf einem Baggersee nahe Zwolle.In den Niederlanden ist Baywa re mit seinen schwimmenden Solarparks durchgestartet. Bereits mehrere Projekte sind in den vergangenen Monaten realisiert worden. Das größte ist eine 27,4 Megawatt Photovoltaik-Anlage auf einem Baggersee bei Zwolle. Diesen schwimmenden Solarpark realisierten Baywa re und die niederländische Tochtergesellschaft Groenleven in nur sieben Wochen Bauzeit. Nun die Anlage ...

