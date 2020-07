Da die US-Präsidentschaftswahlen langsam zu einem heißen Thema werden, wetten Ökonomen von Nordea, dass Biden gewinnen wird. Die unmittelbarste Reaktion wird ein stärkerer USD sein, und die Performance in der Dauer eines Biden-Sieges wird an den Märkten trotz starker Umfragen möglicherweise überhaupt nicht in Betracht gezogen werden. Wichtige Zitate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...