Der SMI gewinnt am Montag 1,26 Prozent auf 10'253,38 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen sehr freundlichen Wochenstart erwischt. Konjunkturoptimismus lenkte die Aufmerksamkeit der Anleger von der steigenden Zahl der Corona-Infektionen in den USA ab. Beobachter verwiesen besonders auf die in jüngster Zeit wieder merklich besseren chinesischen Wirtschaftsdaten. Auch an der Wall Street starteten die Börsen nach dem langen Feiertagswochenende...

Den vollständigen Artikel lesen ...