Der Loonie profitiert nicht von den höheren Rohölpreisen - Der USD/CAD erholte sich von seinen wöchentlichen Tiefstständen und notiert in einer Range zwischen 1,35 und 1,37 - Der USD/CAD fiel bereits am Montagmorgen auf 1,3518, den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, und erholte sich dann wieder und fand Widerstand unter 1,3560. In den letzten Stunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...