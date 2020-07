Die neue EU-Öko-Verordnung tritt Anfang 2021 in Kraft. Auch der Fruchthandel ist gut beraten, sich rechtzeitig auf Neuregelungen einzustellen und erforderliche Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. Damit "Keine Panik" aufkommt, bietet das Frische Seminar ein Intensiv-Webinar am 1. Oktober 2020 an. Bildquelle: Shutterstock.com Schwerpunkte sind unter anderem die Themen...

Den vollständigen Artikel lesen ...