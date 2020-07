Bei der Atlantic Coast Pipeline handelt es sich um ein fast 1.000 km lange und 8 Mrd. USD teure Leitung, über die Erdgas von den Utica- und Marcellus-Feldern in West Virginia nach North Carolina gefördert werden sollte. An dem Projekt war neben Duke Energy auch das Unternehmen Dominion beteiligt. Letzterer hat Medienberichten zufolge zudem beschlossen, sein Gas-Transportgeschäft an berkshire Hathaway ...

