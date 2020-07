In einem Interview mit der Financial Times warnte der Präsident der Federal Reserve (Fed) von Atlanta, Raphael Bostic, am Dienstag davor, dass der Aufschwung der US-Wirtschaft angesichts der jüngsten Zunahme der Coronavirus-Fälle ins Stocken geraten könnte. Zusätzliche Kommentare "Eine Vielzahl von Daten hatte eine "Abflachung" der wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...