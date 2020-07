FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 285 (265) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3400 (2100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 555 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2080 (1910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 275 (190) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES G4S PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1040 (930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 32 (35) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1120 (1050) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4250 (4025) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 210 (180) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 1593 (1656) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 356 (382) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ROLLS-ROYCE TARGET TO 357 (460) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BAT PRICE TARGET TO 3380 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES HIKMA PHARMA TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 2600 (2200) P - PEEL HUNT RAISES UNITE GROUP TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 1000 (900) PENCE - RBC CUTS JOHN LAING PRICE TARGET TO 375 (415) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'NEUTRAL'



