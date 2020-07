Gold oszilliert um 1785 $ und bleibt an der Schwelle zu einem Ausbruch über die 1800 $ Marke, die sich als harte Barriere erweist. Aufgrund der höheren Inflationserwartungen sollte diese jedoch überschritten werden, so die Strategen von TD Securities. Wichtige Zitate "Gold wird weiterhin an der Schwelle zu einem Ausbruch über die Marke von 1800 $/oz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...