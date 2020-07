Belastet wurde die Gemeinschaftswährung unter anderem durch tendenziell enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus dem Währungsraum belasteten. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1286 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch über 1,13 Dollar notiert. Auch gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro ab. Er kostete am Nachmittag noch 1,0626 Franken gegenüber 1,0665 am Morgen.

