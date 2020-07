In einem Brief an den US-Finanzminister Steven Mnuchin, den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und den chinesischen Vizepremier Liu He forderten die Handelskammer des Landes und über 40 Handelsverbände Peking am Montag auf, ihre Käufe von US-Gütern und Dienstleistungen zu beschleunigen, wie im Rahmen des im Januar von den beiden größten Volkswirtschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...