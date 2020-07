Die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen gewinnt vor dem Hintergrund des Klimawandels immer mehr an Bedeutung. Ein Blick in die Statistik zeigt: In Deutschland hat zwischen 2010 und 2015, also noch vor den letzten sehr trockenen Sommern, die bewässerte Fläche um 5,8 % zugenommen (Quelle: Thünen Institut). Die Applikationskarte visualisiert den aktuellen Wasserbedarf...

Den vollständigen Artikel lesen ...