Der Photovoltaik-Hersteller will für 20 Millionen Euro neue Anlagen und Maschinen kaufen. Dies soll die Entwicklung und Kommerzialisierung der neuen Generation von Solarzellen und Solarmodulen dienen.Hanwha Q-Cells hat die Investition von rund 125 Millionen Euro in seinen deutschen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Thalheim über die kommenden drei Jahre angekündigt. So sollen neben den jährlichen Ausgaben von etwa 35 Millionen Euro zusätzlich mehr als 20 Millionen Euro in die Entwicklung der nächsten Generation der Photovoltaik-Technologie "Qantum" fließen, wie das Photovoltaik-Unternehmen ...

