Die Zahl der Neuansteckungen in den USA mit seinen 320 Millionen Einwohnern steigt seit Mitte Juni im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen dramatisch an.Washington - Mit rund 60'000 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden haben die USA einen Höchststand bei den Neu-Ansteckungen erreicht. Das geht aus Zahlen hervor, die die Johns-Hopkins-Universität am Mittwochmorgen veröffentlichte. Den zuvor höchsten Wert verzeichnete Johns-Hopkins mit gut 54'000 Fällen am vergangenen Donnerstag. Insgesamt zählt das Land demnach fast genau 3 Millionen Fälle.

