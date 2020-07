Bis Ende des vergangenen Jahres waren damit in der Alpenrepublik rund 1,7 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Nach Ansicht von PV Austria braucht es eine weitere Beschleunigung der neu installierten Anlagen, um bis 2030 das Ziel von 11 Gigawatt Photovoltaik und damit eine komplette Stromversorgung aus erneuerbaren Energien zu erreichen.Der Photovoltaik-Markt in Österreich ist 2019 um ein knappes Drittel gewachsen. Der Zubau erreichte 247 Megawatt, die sich auf rund 13.700 Photovoltaik-Anlagen verteilten, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht "Innovative Energietechnologien in ...

