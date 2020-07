Die Grossbank peilt einen weiteren Ausbau des Geschäfts in China an.Zürich - Die Grossbank Credit Suisse peilt einen weiteren Ausbau des Geschäfts in China an. Als einen der Wachstumsmotoren sieht der Chef der Region Asien Pazifik, Helman Sitohang, das im Handel und der Platzierung von Wertpapieren aktive Gemeinschaftsunternehmen Credit Suisse Founder Securities (CSFS). "Wir beabsichtigen, unsere Beteiligung auf 100 Prozent zu erhöhen", sagte der Manager in einem...

