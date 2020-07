++ Die Zahl der COVID-19-Fälle nimmt weltweit weiter zu ++ Deutsche Bank muss wegen Verbindungen zu Jeffrey Epstein eine Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen USD zahlen ++ Gewinn der Deutschen Post übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen ++Die Indizes in Europa eröffneten am Mittwoch tiefer und bauten damit die Verluste der vorangegangenen Sitzung aus, da ein weiterer Anstieg der weltweiten Fälle des neuartigen Coronavirus die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte trübte. Mehrere US-Bundesstaaten meldeten einen Rekordanstieg der Neuinfektionen, während andere Länder auf der ganzen Welt, darunter Australien und Spanien, ebenfalls von einer neuen Infektionswelle betroffen ...

