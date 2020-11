Die Infektionszahlen entwickeln sich nicht so, wie wir uns das wünschen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag im Deutschlandfunk und fügte hinzu, dass die Öffentlichkeit mehr tun müsse, um die Kontakte zu reduzieren. Weitere Zitate Die COVID-19-Infektionszahlen sind in den meisten Regionen immer noch viel zu hoch. Die Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...