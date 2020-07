ServiceNow und Zoom bieten mehrere technische Integrationen an, die es ihren gemeinsamen Kunden ermöglichen, Zoom und ServiceNow für ihre Mitarbeitenden anzupassen.Frankfurt - Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) und ServiceNow (NYSE: NOW) haben ihr Engagement für die Technologielösungen des jeweils anderen bekanntgegeben, um die Arbeit - von überall noch besser zu machen. Angesichts der andauernden Pandemie und der Buchung von geschützen Räumlichkeiten schnellte der Einsatz von Zoom im April 2020 auf 300 Millionen Konferenzteilnehmer pro Tag in die...

