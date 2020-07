Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1339 Dollar. Am Morgen war ein Euro bis zu 1,1371 Dollar wert gewesen und damit so viel wie seit knapp einem Monat nicht mehr.Auch zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro wieder etwas ab. Derzeit notiert er bei 1,0629 nach 1,0641 Franken am früheren Donnerstagmorgen. Am ...

