Der US-Dollar erhält aufgrund der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten Zulauf. Der Greenback gilt als eine Art weltweite Reservewährung.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch klar unter die Marke von 1,18 US-Dollar gesunken. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1757 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken gewinnt der Greenback an Wert und geht zu 0,9113 Franken um nach 0,9091 am frühen Morgen. Dagegen zeigt sich der Euro zum Franken kaum bewegt und kostet aktuell 1,0715 Franken.

