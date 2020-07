Damit Carvolution das Wachstum der kommenden Monate stemmen kann, werden in den nächsten Wochen zusätzlich fünf bis zehn Stellen geschaffen.Bannwil - Das Auto-Abo Business von Carvolution hat bereits während dem Lockdown geboomt. Mit den Lockerungen und dem Eintreten der "neuen Normalität" kehrt beim jungen Unternehmen jedoch keine Ruhe mehr ein. Heute werden an einem einzigen Tag gleich viele Abschlüsse gemacht wie während des Lockdowns in einer ganzen Woche. Nach einem erfolgreichen Start ins neue Jahr konnte Carvolution trotz des...

Den vollständigen Artikel lesen ...