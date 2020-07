Lösung für Unternehmens-Workloads, deren Anforderungen an Datenhoheit, Sicherheit und Performance einen Betrieb in der Public Cloud verhindern.Zürich - Nach dem Erfolg des Oracle Exadata Cloud@Customer-Services in den vergangenen drei Jahren hat Oracle bekanntgegeben, dass nun auch die Oracle Autonomous Database auf der Exadata Cloud@Customer Plattform verfügbar ist. Das neue Angebot kombiniert die neueste Version der Oracle Datenbank mit der schnellsten Oracle Datenbankplattform Exadata und steht nun als Cloud-Service direkt in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...