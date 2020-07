Beim Schliesstechnik-Konzern endet per 1. April 2021 die Doppelrolle von Riet Cadonau als Unternehmenschef und Präsident des Verwaltungsrates.Rümlang - Dormakaba hat die Siemens-Managerin Sabrina Soussan per 1. April 2021 zur neuen Konzernchefin ernannt. Damit endet beim Schliesstechnik-Konzern im kommenden Jahr die Doppelrolle von Riet Cadonau als Unternehmenschef und Präsident des Verwaltungsrates. Soussan ist seit 2017 Co-Chefin von Siemens Mobility, teilte Dormakaba am Donnerstag mit. Sie arbeite seit 20 Jahren bei dem Münchner...

