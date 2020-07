Der EUR/USD stieg am Donnerstag auf neue Höchststände in den Bereich der 1,1370 - Weiter nördlich befindet sich das Juni Hoch in der Region um 1,1420 - Durch die positivere Stimmung bei den risikoreicheren Anlagen stieg der EUR/USD am Donnerstag auf neue Mehrwochenhochs um 1,1370. Diese Kursentwicklung hat die Tür für eine wahrscheinliche Bewegung ...

