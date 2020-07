In Juni lag die Sonneneinstrahlung in Deutschland im Mittel recht nah am langjährigen Wert. Doch regional gab es deutliche Abweichungen zum langjährigen Mittel. Die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland im Juni 2020 erreichte einen Wert von 163 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Im Mittel des Zeitraums von 1981 bis 2010 waren es 159 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Auffällig ist jedoch, dass die Bandbreite von Minimum zu Maximum dieses Jahr sehr viel größer als im langjährigen Mittel ausfiel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...