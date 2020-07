Der B2B-Marktplatz baut seit einiger Zeit deutschlandweit auch selbst Installationsbetriebe an Orten auf, an denen Handwerker für Photovoltaik-Anlagen fehlen. Der Heimspeicher-Anbieter Sonnen unterstützt die Initiative.Nach einer langen Durststrecke legt der Photovoltaik-Zubau in Deutschland seit einiger Zeit wieder kräftig zu. Wahrscheinlich könnten noch mehr Photovoltaik-Anlagen installiert werden, doch vielerorts fehlt es an Fachkräften. Der digitale B2B-Marktplatz Installion will diesem Trend entgegenwirken. Er will den Montageengpass beheben und garantiert den Bau der Photovoltaik-Anlagen. ...

