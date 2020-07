Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut im roten Bereich geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut im roten Bereich geschlossen. Damit beendete der Leitindex SMI den Handel zum dritten Mal in Folge mit tieferen Notierungen. Über weite Strecken des Geschäfts sah es danach aus, als könnte sich der SMI etwas erholen, doch kurz vor Handelsende drückte die schwache US-Börse den hiesigen Markt ebenfalls ins Minus. Der Ausverkauf in den USA...

