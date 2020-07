Dr. Anthony Fauci, Direktor des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sagte am Donnerstag, dass er hofft, dass sie am Ende dieses Kalenderjahres oder Anfang 2021 einen COVID-19-Impfstoff haben werden. "Der Moderna-Impfstoff wird sehr wahrscheinlich Ende Juli in fortgeschrittene klinische Studien der Phase drei übergehen", fügte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...