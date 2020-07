Die Analysten von Goldman Sachs sind der Meinung, dass die Trump-Administration zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des unaufhaltsamen Ausbruchs des Coronavirus in den US-Bundesstaaten in Betracht ziehen sollte. Wichtige Zitate "Die Krankenhauskapazitäten sind in Arizona, Texas und Florida mit COVID-19-Patienten mehr als ausgeschöpft. Die Patienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...