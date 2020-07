In der Series A des Schweizer Unternehmens haben u.a. der europäische Lebensmittel- und Agrartechnologie-Investor Five Seasons Ventures, der Swiss Entrepreneurs Fund, Ringier Digital Ventures und Müller Ventures investiert.Zug - Das FoodTech-Startup yamo hat eine Series A Finanzierungsrunde über 10.1 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem Geld will yamo neue Produkte für Kinder auf den Markt bringen und strebt eine Expansion nach Frankreich an. Die jüngste Finanzierungsrunde mit Five Season Ventures mit Sitz in Frankreich, dem Swiss Entrepreneurs Fund, Ringier Digital Ventures, Müller Ventures, btov Partners...

