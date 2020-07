Die Produktion der hocheffizienten Solarzellen in Bitterfeld-Wolfen und Solarmodule in Freiberg soll im ersten Halbjahr 2021 starten. Ein Ausbau auf fünf Gigawatt ist vom dem Schweizer Technologiekonzern bereits geplant.Die Entscheidung, sich von einem Maschinen- und Anlagenbauer zu einem integrierten Photovoltaik-Hersteller zu wandeln, fällt die Meyer Burger Technologies AG vor wenigen Wochen. Nun fiel die Entscheidung, wo in Deutschland der Schweizer Technologiekonzern seine Produktionsstätten für die Heterojunction-Solarzellen und -Solarmodule aufbauen wird. Die Wahl fiel auf die Standorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...