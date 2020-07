FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 420 (780) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVAST PRICE TARGET TO 580 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 1600 (1320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2150 (2165) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8000 (7450) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 210 (245) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2917 (2701) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RSA INSURANCE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 455 (551) PENCE - HSBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2550 (2090) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES BARCLAYS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 130 PENCE - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 725 (760) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1206 (1066) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 330 (332) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1400 (1188) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 760 (790) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS CUTS SPIRE HEALTH TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 99 (156) PENCE - RBC CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 290 (310) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 375 (415) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 384 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 410 (405) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2950 (2400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 545 (500) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de