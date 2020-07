Im Laufe des Quartals will der Münchner Konzern seine Aktivitäten in diesem Segment einstellen, da die Margen im Heimspeichermarkt zu gering sind. Garantie- und Gewährleistungszusagen für die verkauften Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz will Siemens jedoch erfüllen.Es ist rund anderthalb Jahre her, da stieg Siemens mit seinem Lithium-Ionen-Batteriesystem "Junelight" in den Photovoltaik-Heimspeichermarkt ein. Nun ist der Ausflug jedoch schon fast wieder beendet. "Wir werden im laufenden Quartal den Vertrieb und die Vermarktung unseres Heimspeichers beenden. Die Aktivitäten werden ...

