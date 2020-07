Nach drei schwächeren Börsentagen haben sich Anleger auch am Freitag nicht recht aus der Deckung getraut.Paris - Nach drei schwächeren Börsentagen haben sich Anleger auch am Freitag nicht recht aus der Deckung getraut. Beobachter führten dies wie schon in den vergangenen Tagen auf die hohe Zahl neuer Corona-Fälle in den USA und weltweit zurück. In Paris, London, Zürich und Mailand pendelten die grossen Aktienindizes um ihre Schlusskurse vom Vortag. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone...

