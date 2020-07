Der FC Bayern München würde bei Erreichen des Viertelfinals der Champions League auf den FC Barcelona oder den SSC Neapel treffen. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon.



Die Bayern müssen sich dafür allerdings erst im Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea durchsetzen, das Hinspiel hatten sie schon 3:0 gewonnen. Neapel und Barcelona hatten sich in ihrem Hinspiel 1:1 getrennt. RB Leipzig trifft beim Finalturnier Mitte August auf Atlético Madrid. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die UEFA beschlossen, den Wettbewerb mit einem Finalturnier im Zeitraum vom 7. bis 23. August in Lissabon fortzusetzen.



Der ursprüngliche Endspielort Istanbul soll 2021 das Finale ausrichten, auch alle weiteren bereits feststehenden Finalgastgeber wurden um eine Saison verschoben.

