Der USD/JPY handelt am Freitag am neuen 2-Wochentief um 106,75. Wenn die Verkaufsverzerrung noch weiter zunimmt, sollte das Hauptaugenmerk auf der 106,00 liegen, so der FXStreet Analyst Pablo Piovano. Wichtige Zitate "Wenn die 106,00 auf nachhaltige Weise überschritten wird, gibt es bis zum Ausverkauf im Februar-März bis nahe 101,00 keine relevanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...