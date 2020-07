Während in den USA im Zuge der "Black Lives Matter"-Bewegung mehrere weiße Sprecher nichtweißer Figuren in Cartoon-Serien angekündigt haben, ihre Rollen niederzulegen, sieht der deutsche Fernsehsender Pro Sieben für einen ähnlichen Schritt keine Notwendigkeit. Zwar würden demnächst "alle Verantwortlichen besprechen, wie wir weiter synchronisieren", jedoch suche man grundsätzlich "die Sprecher danach aus, wie sie am besten zu einem Charakter passen", sagte Sendersprecher Christoph Körfer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Und weiter: "Da kann es auch sein, dass eine Frau einen Mann spricht. Die Hautfarbe spielt bei der Auswahl keine Rolle." In Amerika hingegen hatten die "Simpsons"-Produzenten erklärt, dass künftig keine weißen Schauspieler mehr nichtweißen Charakteren ihre Stimmen leihen sollen. Ob der bisherigen Praxis hatte sich die Sendung wachsender Kritik ausgesetzt gesehen, die vor allem auf die Figur des indischstämmigen Kioskbesitzers Apu zielte, den ein weißer Sprecher mit extremem Akzent sprach.

