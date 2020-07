Vor dem Grand Prix der Steiermark hat Mercedes-Pilot Lewis Hamilton im Qualifying die Pole-Position in Spielberg geholt. Red-Bull-Akteur Max Verstappen fuhr am Samstag auf den zweiten und McLaren-Pilot Carlos Sainz jr. auf den dritten Startplatz.



Dahinter folgen Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas, Renault-Pilot Esteban Ocon und McLaren-Pilot Lando Norris. Red-Bull-Pilot Alexander Albon wurde im Qualifying in Spielberg Siebter. Dahinter folgen Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly, Renault-Pilot Daniel Ricciardo und Ferrari-Pilot Sebastian Vettel auf dem zehnten Platz. Das Qualifying wäre wegen Regens beinahe auf Sonntag verschoben worden, konnte mit Verspätung dann aber doch noch Samstag stattfinden.

