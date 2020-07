Nach dem Städtetag hat auch die Linkspartei an die Bürger appelliert, trotz der Corona-Pandemie wieder verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. "Wer selbst keiner Risikogruppe angehört oder regelmäßig mit Angehörigen von Risikogruppen in Kontakt ist, muss nicht auf den Transport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verzichten", sagte Linken-Chef Bernd Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



"Es wäre fatal für das Jahrtausendthema Klimaschutz, wenn die Verkehrswende jetzt ausgebremst wird." Zugleich forderte Riexinger zusätzliche Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. "Die von der Bundesregierung geplante Beihilfe von 2,5 Milliarden Euro reicht nicht aus", sagte er. "Die Taktung muss erhöht werden, um überfüllte U-Bahnen zu vermeiden."



Zugleich müsse die Infrastruktur auf dem Land ausgebaut werden.

