RLV: Unterkünfte in nordrhein-westfälischen Sonderkulturbetrieben sind in Ordnung!. - Bundeskabinett setzt Zukunftskommission Landwirtschaft ein RLV: Unterkünfte in nordrhein-westfälischen Sonderkulturbetrieben sind in Ordnung! Arbeitsschutzverwaltung bestätigt ordnungsgemäße Unterbringung von Erntehelfern Die Erntehelfer in den Sonderkulturbetrieben...

Den vollständigen Artikel lesen ...