Der Bauzulieferer registrierte in den Hauptabsatzmärkten Deutschland und Schweiz nur eine leichte Einschränkung der Bautätigkeit.Arbonia - Der Bauzulieferer Arbonia hat im ersten Halbjahr 2020 zwar beim Umsatz die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren bekommen, aber aufgrund einer besseren Kostenstruktur beim Betriebsgewinn zugelegt. Die Bauindustrie in wichtigen Märkten hätten nur "leichte Einschränkungen" gesehen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Seit Juni sei zudem eine Erholung spürbar.

