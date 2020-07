Marktbeobachter sprechen von einer Dollar-Schwäche, die im Gegenzug für Auftrieb beim Euro sorgte.Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat zu Beginn der neuen Handelswoche etwas zugelegt. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1331 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend an der Marke von 1,13 Dollar gestanden hatte. Auch zum Franken hat der Euro angezogen und wird aktuell zu 1,0650 gehandelt, nach 1,0638 am Freitagabend. Der US-Dollar ist derweil mit 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...